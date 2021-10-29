Шмигаль объяснил, какой будет судьба угольных регионов Украины

Правительство работает над проектом их справедливой трансформации с учетом опыта других стран.

Украинское правительство положило начало программе справедливой трансформации угольных регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время рабочей поездки в Волынскую область 29 октября.

"Речь идет не о закрытии шахт, а о справедливой трансформации, которая будет происходить поэтапно, с соответствующей социальной и инвестиционной переориентацией угольных регионов", — отметил он.

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По словам Дениса Шмыгаля, подходы по справедливой трансформации нарабатывают на основании опыта других стран, уже успешно прошедших этот путь.

“Люди, которые работают на шахтах, должны понимать, где они будут работать, как будет развиваться социальная сфера в городах, где шахты являются градообразующими предприятиями. Все эти вопросы на сегодняшний день закладываются в проект справедливой трансформации”, — отметил глава правительства.

Напомним, с 1 ноября этого года Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину – не будет поступать уголь марки А (антрацит) и П (постное).

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