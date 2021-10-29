Шмигаль пояснив, якою буде доля вугільних регіонів України

Уряд працює над проектом їх справедливої трансформації із врахуванням досвіду інших країн.

Український уряд започаткував програму справедливої трансформації вугільних регіонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Волинської області 29 жовтня.

“Мова йде не про закриття шахт, а про справедливу трансформацію, яка відбуватиметься поетапно, з відповідним соціальним та інвестиційним переорієнтуванням вугільних регіонів”, - зауважив він.

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За словами Дениса Шмигаля, підходи зі справедливої трансформації напрацьовують на основі досвіду інших країн, які вже успішно пройшли цей шлях.

“Люди, які працюють на шахтах, мають розуміти, де вони будуть працювати, як буде розвиватися соціальна сфера в містах, де зараз шахти є містоутворюючими підприємствами. Усі ці питання на сьогодні закладаються в проект справедливої трансформації”, — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, з 1 листопада цього року Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну - не буде надходити вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

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