Рішення про заборону експорту брухту з ЄС можуть ухвалити до грудня

Рішення про заборону експорту брухту з ЄС можуть ухвалити до грудня

Європейська комісія до грудня 2021 року може ухвалити рішення про заборону експорту брухту чорних металів за межі країн блоку, йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного бюро з переробки матеріалів (Bureau of International Recycling, BIR).

Про це пише UA.prom.

ЄК запропонувала ввести обмеження на експорт металобрухту, виходячи з екологічних міркувань, щоб нівелювати несприятливий вплив на навколишнє середовище і здоров'я населення.

За інформацією BIR, заборону на експорт металобрухту може бути введено вже 17 листопада, коли буде опубліковано фінальну версію регуляцій поводження з відходами.

У червні 2021 року група з близько 70 членів Європарламенту звернулася з листом до Європейської комісії із закликом про заборону експорту металобрухту. При цьому, пропонувалося поширити даний мораторій лише на ті країни, які не відповідають екологічним стандартам ЄС. Більшість з цих країн не входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Ініціатором цього послання виступили європарламентарі з Італії. Італійські металургійні компанії, що залежать від імпорту брухту, найбільше стурбовані його можливим дефіцитом в ЄС. Використання металобрухту дозволяє зменшити споживання первородної сировини і за рахунок цього скоротити викиди вуглекислого газу металургійною промисловістю.

Нагадаємо, 30 вересня Міністерство економіки опублікувало проект постанови Кабінету Міністрів про тимчасову – до кінця 2022 року - заборону експорту металобрухту з країни у відповідь на відповідні заклики звернення "Укрметалургпрому", "Укртрубопрому" та Федерації роботодавців України до вищого керівництва країни ввести заборону на експорт брухту чорних металів до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних метпідприємств.

Згідно зі статистикою Державної митної служби, українські підприємства в січні-вересні поточного року збільшили експорт брухту чорних металів в 18,1 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 455,4 тис.тонн, у грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 27,2 рази - до 175,6 млн. доларів. Вивезення брухту здійснювався, в основному, до Туреччини (87,25%).

Європейська Бізнес-Асоціація також підтримала ініціативу Мінекономіки про тимчасову заборону експорту брухту до кінця 2022 року, в тому числі для зниження забруднення навколишнього середовища. Компанії-члени Асоціації вважають, що прийняття проекту постанови матиме позитивний ефект на металургійну галузь і в цілому на економіку України, зокрема на шляху до декарбонізації.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання