Решение о запрете экспорта лома из ЕС могут принять до декабря

Решение о запрете экспорта лома из ЕС могут принять до декабря

Европейская комиссия до декабря 2021 года может принять решение о запрете экспорта лома черных металлов за пределы стран блока, говорится в сообщении на сайте Международного бюро по переработке материалов (Bureau of International Recycling, BIR).

ЕК предложила ввести ограничения на экспорт металлолома, исходя из экологических соображений, дабы нивелировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

По информации BIR, запрет на экспорт металлолома может быть введен уже 17 ноября, когда будет опубликована финальная версия регуляций обращения с отходами.

В июне 2021 года группа из около 70 членов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию с призывом о запрете экспорта металлолома. При этом, предлагалось распространить данный мораторий лишь на те страны, которые не соответствуют экологическим стандартам ЕС. Большинство из этих стран не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD).

Инициатором этого послания выступили европарламентарии из Италии. Итальянские металлургические компании, зависящие от импорта лома, больше всего обеспокоены его возможным дефицитом в ЕС. Использование металлолома позволяет уменьшить потребление первородного сырья и за счет этого сократить выбросы углекислого газа металлургической промышленностью.

Напомним, 30 сентября Министерство экономики опубликовало проект постановления Кабинета министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны в ответ на соответствующие призывы обращения «Укрметаллургпрома», «Укртрубопрома» и Федерации работодателей Украины к высшему руководству страны ввести запрет на экспорт лома черных металлов до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных метпредприятий.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, украинские предприятия в январе-сентябре текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 18,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 455,4 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 27,2 раза - до 175,6 млн. долларов. Вывоз лома осуществлялся, в основном, в Турцию (87,25%).

Европейская бизнес-ассоциация также поддержала инициативу Минэкономики о временном запрете экспорта лома до конца 2022 года, в том числе для снижения загрязнения окружающей среды. Компании-члены ассоциации считают, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.

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