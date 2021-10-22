В Україну прибуде ще одне судно з вугіллям з США

В Україну прибуде ще одне судно з вугіллям з США

У листопаді в Україну прибуде ще одна додаткова партія вугілля з США в обсязі 60 тис. т.

Про це йдеться в повідомленні компанії "ДТЕК Енерго" на сторінці в Facebook.

"ДТЕК досяг угоди з HC Trading про додаткову партію американського вугілля, обсягом 60 тис. т. Очікується, що партія вугілля прибуде до України в середині листопада", — йдеться в повідомленні компанії.

Загалом у листопаді компанія очікує сумарно 2 партії вугілля з США загальним обсягом 135 тис. т.

Загалом, законтрактований компанією ДТЕК обсяг вугілля з США досяг 285 тис. т.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що ТЕС не вийдуть на планові показники запасів вугілля в поточному осінньо-зимовому періоді, але ситуація на ТЕС "ДТЕК Енерго", а також рішення щодо стабілізації фінансового стану ПАТ "Центренерго" дозволяють говорити про можливість проходження ними ОЗП в штатному режимі.

Раніше ДТЕК повідомив про підписання контрактів на постачання близько 500 тис. тонн вугілля. Станом на 21 жовтня компанія отримала 278 тис. т імпортного вугілля.

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