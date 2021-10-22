В Украину прибудет еще одно судно с углем из США

В Украину прибудет еще одно судно с углем из США

В ноябре в Украину прибудет еще одна дополнительная партия угля из США в объеме 60 тыс. т.

Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго" на странице в Facebook.

"ДТЭК достиг соглашения с HC Trading о дополнительной партии американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что партия угля прибудет в Украину в середине ноября", - говорится в сообщении компании.

Всего в ноябре компания ожидает суммарно 2 партии угля из США общим объемом 135 тыс. т.

В целом, законтрактованный компанией ДТЭК объем угля из США достиг 285 тыс. т.

Ранее советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими ОЗП в штатном режиме.

Ранее ДТЭК сообщил о подписании контрактов на поставку около 500 тыс. тонн угля. По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

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