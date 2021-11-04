В Украине презентовали новую криптобиржу Qmall

Новая биржа полностью регулируется НБУ и Минцифры.

В Киеве во время конференции BlockchainUA представили новую украинскую криптовалютную биржу Qmall.

Об этом изданию РБК.Украина рассказали известные украинские ИТ-бизнесмены, соучредители проекта Николай Удянский и Богдан Прилепа.

Компания Prof-IT, являющаяся разработчиком концепции новой криптобиржи, работала над проектом почти четыре года.

Разработка криптовалютных бирж – основной профиль деятельности нашей компании. Мы наработали собственные технические решения, на базе которого функционируют десяток площадок, фигурирующих в рейтинге CoinMarketCap, — отметил Богдан Прилепа. – Кроме Qmall, компания сейчас запускает подобные регулируемые биржи в Лондоне и в некоторых странах Азии.

Главной задачей разработчиков было сделать биржу полностью урегулированной на местном законодательном уровне.

Украинская биржа должна быть прозрачна и безопасна для наших граждан. Украинцы не должны бояться торговать криптовалютами, потому что они получили для этого новый качественный инструмент, — подчеркнул Николай Удянский.

Кроме того, одновременно с биржей стартует проект, в рамках которого украинцы узнают о принципах трейдинговых операций. Это будут курсы по повышению финансовой грамотности и обучению торговле на бирже.

Qmall будет иметь собственный офис в Украине, ежегодно будет проходить аудит и собственный мощный юридический отдел, который будет следить за тем, чтобы украинцы не "накололись" на нелегальных проектах или криптовалютных спекуляциях.

Известно также, что биржа будет поддерживать три валюты – гривну, евро и доллар. За платежи будет отвечать IBOX Bank, более 10 000 терминалов которых обеспечат мгновенное пополнение аккаунтов. Это единственный банк в Украине, который имеет право принимать и обрабатывать платежи, связанные с покупкой и продажей криптовалюты.

Справка: Один из основателей проекта Николай Удянский — известный украинский IT-бизнесмен, который входит в топ-100 самых богатых украинцев 2021 года по версии Forbes. В свою очередь, Богдан Прилепа — CEO новой биржи Qmall, который запустил до этого множество блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж, входящих в топ-100 бирж на coinmarketcap.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку