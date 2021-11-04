В Україні презентували нову криптобіржу Qmall

Нова біржа повністю регульована НБУ та Мінцифри.

У Києві під час конференції BlockchainUA презентували нову українську криптовалютну біржу Qmall.

Про це виданню РБК.Україна розповіли відомі українські ІТ-бізнесмени, співзасновники проєкту Микола Удянський та Богдан Прилепа.

Компанія Prof-IT, яка є розробником концепції нової криптобіржі, працювала над проєктом майже чотири роки.

Розробка криптовалютних бірж - основний профіль діяльності нашої компанії. Ми напрацювали власні технічне рішення, на базі якого функціонують десяток майданчиків, що фігурують у рейтингу CoinMarketCap, - зауважив Богдан Прилепа. – Крім Qmall компанія зараз запускає подібні регульовані біржі у Лондоні та в деяких країнах Азії.

Головним завданням розробників було зробити біржу повністю врегульованою на місцевому законодавчому рівні.

Українська біржа має бути прозорою і безпечною для наших громадян. Українці не повинні боятися торгувати криптовалютами, адже вони отримали для цього новий якісний інструмент, - підкреслив Микола Удянський.

Крім того, одночасно з біржею стартує проєкт, в рамках якого українці дізнаються про принципи трейдингових операцій. Це будуть курси з підвищення фінансової грамотності та навчання торгівлі на біржі.

Qmall матиме власний офіс в Україні, щорічно проходитиме аудит і матиме власний потужний юридичний відділ, який слідкуватиме за тим, аби українці не «накололися» на нелегальних проєктах або криптовалютних спекуляціях.

Відомо також, що біржа підтримуватиме три валюти – гривню, євро та долар. За платежі відповідатиме IBOX Bank, чиї більш ніж 10 000 терміналів забезпечать миттєве поповнення акаунтів. Це єдиний банк в Україні, який має право приймати і обробляти платежі пов'язані з купівлею і продажем криптовалюти.

Довідка: Один із засновників проєкту, Микола Удянський - відомий український IT-бізнесмен, який входить до топ-100 найбагатших українців 2021 року за версією Forbes. Своєю чергою, Богдан Прилепа - CEO новоствореної біржі Qmall, який запустив до цього безліч блокчейн-стартапів та криптовалютних бірж, що входять до топ-100 бірж на coinmarketcap.

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