Картошку-рекордсменку вырастила пара из Новой Зеландии

Она побила предыдущий рекорд большим весом на целых три килограмма.

На огороде у супругов из Новой Зеландии уродился картофельный гигант. Он весит около восьми килограммов.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Колин и Донна вырыли картофелину еще в конце лета и до сих пор не могут с ней расстаться. Корнеплоду даже дали имя — Даг, и гордятся, что он аж на три килограмма тяжелее картошки-рекордсменки из Книги рекордов Гиннесса.

Никаких специальных садоводческих советов, как вырастить такого гиганта, Колин и Донна не дают, все удобрения у них из-под собственной коровки. Вполне возможно, что картофель такого размера рос в земле не один год.

Как только рекорд зафиксируют, супруги хотят пустить Дага на водку.

Новости мира: на огороде у супругов из Новой Зеландии уродился картофель весом почти восемь килограммов

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