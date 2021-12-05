Мокрий сніг та мороз: якою в Україні буде погода 5 грудня

Мокрий сніг та мороз: якою в Україні буде погода 5 грудня

На всій території країни буде сухо, а ось на заході піде сніг.

В Україні сьогодні, 5 грудня, очікується переважно суха погода. Мокрий сніг із дощем прогнозується на заході країни.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

У неділю на всій території країни очікується переважно суха та прохолодна погода. У східній частині України вдень термометри покажуть 2—4 градуси тепла, вночі —мінус чотири.

У центральних областях удень повітря прогріється до двох градусів, уночі опуститься до мінус п'яти. У північній частині України термометри теж покажуть два градуси тепла вдень і мінус п'ять — вночі.

Найтепліше буде на півдні: там вдень повітря прогріється до восьми градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до мінус п'яти.

А ось на заході, на відміну від інших частин нашої країни, очікується мокрий сніг із дощем. Вдень повітря прогріється до трьох градусів, уночі температура опуститься до мінус семи.

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Погода у Києві

У Києві вдень стовпчик термометра підніметься до двох градусів, вночі опуститься до мінус п'яти. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, що у Карпатах існує загроза сходження лавин: туристів просять реєструвати у рятувальників походи в гори.

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