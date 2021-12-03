Замінять МКС: три американські компанії проєктуватимуть космічні станції

Загальна сума коштів, яку NASA виплатить на проєктування нових станцій становить $415,6 млн.

NASA підписало угоди з американськими приватними компаніями Nanoracks, Blue Origin та Northrop Grumman на розробку проєктів космічних станцій, які замінять у майбутньому Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляє американське космічне управління.

Сума коштів, яку виплатять за проєктування нових станцій становить $415,6 млн.

NASA має намір продовжити безперервне перебування США на низькій навколоземній орбіті через перехід від використання Міжнародної космічної станції до інших платформ. Виплати компаніям простимулюють розробку комерційних незалежних космічних станцій, якими користуватимуться як держава, і приватні підприємства.

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У 2019 році NASA анонсувало проєкт Commercial LEO Destinations, у рамках якого приватні аерокосмічні компанії отримають фінансування для створення економічного середовища на низькій навколоземній орбіті.

Серед необхідних умов — можливість розмістити на станції, принаймні двох астронавтів, забезпечити постійну присутність екіпажів на станції, гнучкий графік ротації екіпажів, включаючи можливе проживання астронавтів протягом шести місяців, року і довше, а також забезпечення умов для комфортного проживання людей.

Повідомлялося, що американські астронавти відклали вихід у відкритий космос через небезпеку за бортом МКС.

Представники NASA заявили, що астронавти зіткнулися з на 7 відсотків великим ризиком проколу скафандра під час виходу в космос через численні уламки, що виникли два тижні тому, коли Росія знищила супутник під час ракетного випробування.

Це перший випадок, коли вихід у відкритий космос було скасовано з такої причини.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягти успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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