Американські астронавти відклали вихід у відкритий космос через небезпеку за бортом МКС

Американські астронавти відклали вихід у відкритий космос через небезпеку за бортом МКС

Уламки космічного сміття наблизилися до орбітальної станції і можуть пошкодити скафандри.

У NASA вирішили перенести вихід двох астронавтів у відкритий космос на четвер, 2 грудня. Причиною стала загроза від космічного сміття.

Про це повідомляє Associated Press.

Двоє американських астронавтів Том Маршберн і Кайла Баррон повинні були замінити несправну антену за межами космічної станції. Але диспетчер польотів NASA зауважив уламок орбітального сміття, який може наблизитися на небезпечну відстань. Через брак часу, щоб оцінити загрозу, вихід у відкритий космос довелося перенести.

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Представники NASA заявили, що астронавти зіткнулися з на 7 відсотків більшим ризиком проколу виходу в космос через численні уламки, які виникли два тижні тому, коли Росія знищила супутник під час ракетного випробування.

Це перший випадок, коли вихід у відкритий космос скасували через таку причину.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягнути успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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