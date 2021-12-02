Політ людини на Місяць: Україна має намір долучитися до програми NASA

Політ людини на Місяць: Україна має намір долучитися до програми NASA

За словами керівника Державного космічного агентства, Україна має великий потенціа у космічній галузі.

Україна планує долучитися до міжнародної програми NASA з повернення людини на Місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

“Україна максимально рішуче налаштована брати участь у міжнародному проєкті з повернення людини на Місяць. Ми – підписанти програми "Артеміда". І я абсолютно впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу”, - сказав Тафтай.

Він наголосив, що у космічній галузі Україна має дуже потужний потенціал, "доведений десятиліттями створення ракетної техніки".

"Ми маємо суттєві напрацювання. Зокрема, у КБ “Південне” є концепти, здатні допомогти побудові Місячного поселення, створенню відповідних енергосистем та систем життєдіяльності, подачі кисню тощо”, - зазначив Володимир Тафтай.

Раніше повідомлялося, NASA відкладе політ на Місяць, який був запланований на 2024 рік, через неготовність скафандрів. У NASA вважають, що скафандри будуть готові не раніше квітня 2025 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.