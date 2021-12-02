Політ людини на Місяць: Україна має намір долучитися до програми NASA

За словами керівника Державного космічного агентства, Україна має великий потенціа у космічній галузі.
Україна планує долучитися до міжнародної програми NASA з повернення людини на Місяць.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Державного космічного агентства Володимир Тафтай.
“Україна максимально рішуче налаштована брати участь у міжнародному проєкті з повернення людини на Місяць. Ми – підписанти програми "Артеміда". І я абсолютно впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу”, - сказав Тафтай.
Він наголосив, що у космічній галузі Україна має дуже потужний потенціал, "доведений десятиліттями створення ракетної техніки".
"Ми маємо суттєві напрацювання. Зокрема, у КБ “Південне” є концепти, здатні допомогти побудові Місячного поселення, створенню відповідних енергосистем та систем життєдіяльності, подачі кисню тощо”, - зазначив Володимир Тафтай.
Раніше повідомлялося, NASA відкладе політ на Місяць, який був запланований на 2024 рік, через неготовність скафандрів. У NASA вважають, що скафандри будуть готові не раніше квітня 2025 року.
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