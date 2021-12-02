Полет человека на Луну: Украина намерена присоединиться к программе NASA

Полет человека на Луну: Украина намерена присоединиться к программе NASA

По словам руководителя Государственного космического агентства, Украина имеет большой потенциал в космической отрасли.

Украина планирует присоединиться к международной программе NASA по возвращению человека на Луну.

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну. Мы – подписанты программы "Артемида". И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса», – сказал Тафтай.

Он подчеркнул, что в космической отрасли у Украины очень мощный потенциал, "доказанный десятилетиями создания ракетной техники".

"Мы имеем существенные наработки. В частности, в КБ "Южное" есть концепты, способные помочь построению Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное", — отметил Владимир Тафтай.

Ранее сообщалось, NASA отложит полет на Луну, который была запланирован на 2024 год, из-за неготовности скафандров. В NASA считают, что скафандры будут готовы не раньше апреля 2025 года.

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