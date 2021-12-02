Бритни Спирс показала страстные поцелуи с женихом и впервые за 13 лет покинула США

Бритни Спирс показала страстные поцелуи с женихом и впервые за 13 лет покинула США

Звезда отмечает день рождения.

Американская певица Бритни Спирс отмечает свой юбилей.

2 декабря знаменитости исполняется 40 лет. Это первый за последние 13 лет день рождения, который звезда может отпраздновать так, как захочет она, а не ее отец Джейми, который был ее опекуном. Именинница решила взять своего жениха Сэма Асгари и улететь на отдых. Как рассказала Бритни, она впервые за более чем 10 лет покинула территорию США.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram.com/britneyspears

"О драгоценная радость сегодня!!! Я и мой жених так радуемся отъезду. Слава богу за возможность уехать из страны! Я счастлива!" – призналась знаменитость.

Звезда пока не раскрыла место отпуска. По всей вероятности, это будет путешествие не по одной стране. Также счастливая юбилярша показала страстный поцелуй с любимым на борту частного самолета. В кадре Бритни предстала в мини-шортиках и красных сапогах, посветив красивыми ножками.

В комментариях юзеры поздравили кумиршу с 40-летием и пожелали будущим супругам незабываемого отпуска.

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