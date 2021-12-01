В США зафиксировали первый случай "Омикрона"

Случай заражения обнаружен в штате Калифорния.

В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом информирует CNN.

Случай заражения обнаружен в штате Калифорния. Инфицированный человек ранее полностью был вакцинирован от COVID-19. Он прибыл из ЮАР 22 ноября.

Также читайте У посетителя многотысячного концерта обнаружили "Омикрон"

Президент Джо Байден назвал этот штамм "поводом для беспокойства, а не паники". Глава Белого дома предупредил, что "американцам придется столкнуться с этой новой угрозой так же, как и с теми, что были перед ней".

Отмечается, что "Дельта"-вариант коронавируса пока что доминирует как во всем мире, так и в Соединенных Штатах.

Напомним, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.

Читайте также: