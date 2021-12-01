У США зафіксували перший випадок "Омікрона"

Випадок зараження виявлено у штаті Каліфорнія.

У Сполучених Штатах зафіксували перший випадок поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це інформує CNN.

Випадок зараження виявлено у штаті Каліфорнія. Інфікована людина раніше повністю була вакцинована від COVID-19. Вона прибула з ПАР 22 листопада.

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Президент Джо Байден назвав цей штам "приводом для занепокоєння, а не паніки". Очільник Білого дому попередив, що "американцям доведеться зіткнутися з цією новою загрозою так само, як і з тими, які були перед нею".

Зазначається, що "Дельта"-варіант коронавірусу поки що домінує як у всьому світі, так і в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.

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