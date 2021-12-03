Зеленский пообщался с Трюдо: какие вопросы обсудили

Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 30-летие признания Канадой независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава украинского государства отметил, что народ постоянно чувствовал и испытывает искреннюю поддержку со стороны дружественной Канады.

"Это особенно важно и заметно в последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ", — подчеркнул Владимир Зеленский и поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Все эти 30 лет Канада была и остается для нас одним из ведущих партнеров и союзников", – заявил президент.

Владимир Зеленский подробно проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на границах нашего государства и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Было отмечено важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества. В этой связи стороны согласились с необходимостью разработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства.

Президент и премьер-министр обсудили пути дальнейшего привлечения Канады к деятельности Крымской платформы.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах либерализации визового режима для граждан Украины, необходимости расширения Соглашения о свободной торговле и важности дальнейшей тесной координации в вопросе привлечения к ответственности виновных в убытке самолета рейса PS752.

Владимир Зеленский особо выразил благодарность Джастину Трюдо за недавнее заявление в связи с годовщиной Голодомора.

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