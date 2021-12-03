Байден озвучив новий план протидії коронавірусу

Президент США запропонував засновувати сімейні клініки.

Президент США Джо Байден оголосив про новий план протистояння коронавірусу.

Про це пише "Інтерфакс".

Президент США запропонував засновувати сімейні клініки, де можна буде не лише вакцинуватися, але й пройти необхідне тестування.

Також передбачено поповнення запасів антивірусних препаратів та підготовку груп на випадок надання необхідної допомоги тому чи іншому штату. Припинення роботи федеральних структур та запровадження карантинів не передбачається.

Байден також закликав уникати політизації відповіді на пандемію. За його словами, спільна відповідь на пандемію має об'єднувати, а не роз'єднувати людей. Школи та підприємства працюватимуть взимку у звичайному режимі, але на мандрівників чекають нововведення — вони повинні будуть пройти тестування за день до запланованого виїзду до США незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Однак жодних тестів або карантинів після прибуття до США не потрібно.

Обов'язкові правила використання медичних масок у літаках та громадському транспорті продовжено до 18 березня.

Нагадаємо:

Штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.

Читайте також:

США з 22 січня не пускатимуть до країни людей без сертифікату про повну вакцинацію | Новини світу