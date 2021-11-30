Бустерна доза вакцини в США стане обов’язковою: подробиці

Посилення вимог з’явилося на тлі появи нового варіанту коронавірусу.
У США центри контролю та профілактики захворювань випустили нові рекомендації щодо щеплень від COVID-19, у яких наголошується, що всі дорослі повинні отримати бустерні дози для захисту від коронавірусу.
Нові правила оприлюднені на офіційному сайті регулятора, - пише Укрінформ.
"Відсьогодні посилюють рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років і старше. Кожна людина від 18 років повинна отримати ревакцинацію через шість місяців після повного курсу вакцинації Pfizer або Moderna або через два місяці після отримання вакцини Johnson & Johnson",- зазначається на сайті регулятора.
Посилення вимог з’явилося на тлі появи нового варіанту коронавірусу "Омікрон". Попередні дані досліджень, отримані з Південної Африки свідчать про підвищену здатність передаватися цього різновиду вірусу. Вчені як у США, так і по всьому світу вивчають ефективність чинних вакцин для протистояння цьому варіанту.
Для зупинення неконтрольованого поширення COVID-19, потрібно дотримуватися вже відомих стратегій профілактики, які передбачають, зокрема, носіння маски, дотримання соціальної дистанції, особистої гігієни тощо.
Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.