Бустерная доза вакцины в США станет обязательной: детали

Ужесточение требований появилось на фоне появления нового варианта коронавируса.
В США центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации по прививкам от COVID-19, в которых отмечается, что все взрослые должны получить бустерные дозы для защиты от коронавируса.
Новые правила обнародованы на официальном сайте регулятора, пишет Укринформ.
"Сегодня усиливают рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет и старше. Каждый человек от 18 лет должен получить ревакцинацию через шесть месяцев после полного курса вакцинации Pfizer или Moderna или через два месяца после получения вакцины Johnson & Johnson", — отмечается на сайте. регулятора.
Ужесточение требований появилось на фоне появления нового варианта коронавируса "Омикрон". Предварительные данные исследований, полученные из Южной Африки, свидетельствуют о повышенной способности передаваться этой разновидности вируса. Ученые как в США, так и во всем мире изучают эффективность действующих вакцин для противостояния этому варианту.
Для остановки неконтролируемого распространения COVID-19 нужно соблюдать уже известные стратегии профилактики, которые предусматривают, в частности, ношение маски, соблюдение социальной дистанции, личной гигиены и т.д.
Напомним, в Европе на протяжении последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковид"-смерность — на 10%.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.