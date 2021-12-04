Смешная Леся Никитюк в бикини похвасталась стройными ножками

Звезда отдыхает на острове Кабо-Верде.

Украинская телеведущая Леся Никитюк ушла в отпуск.

Звезда отдыхает на острове Кабо-Верде. Как признается Леся, в последний раз она там была четыре года назад, когда снималась в одном известном туристическом шоу. Правда, раньше ведущая жила на безлюдном острове.

К слову, звезда любуется невероятными видами и купается в Атлантическом океане. Не забыла Леся порадовать и своих поклонников. В частности, она опубликовала довольно забавное фото в своем Instagram. На фото знаменитость появилась в белом бикини, солнцезащитных очках и с полотенцем на голове.

Леся Никитюк в бикини / instagram.com/lesia_nikituk

"Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде", — пошутила Леся.

Кстати, у звезды довольно стройная фигура. У нее красивые и длинные ножки, а также подтянутые ягодицы.

Читайте также: