Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят лечиться

Одних в поликлинику на аркане не затянешь, а другие с удовольствием ходят от кабинета к кабинету, сдавая анализы и собирая рекомендации врачей.

Таким людям нравится лечится – они делают это с таким же удовольствием, как другие, например, ходят по театрам или занимаются спортом. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят лечиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как ни странно это прозвучит, любят болеть и, соответственно, лечиться. Привлекает их в этих "занятиях" не возможность испытывать связанные с недугами страдания – мазохистами представили знака точно не являются, а тот факт, что в таких случаях их все опекают и жалеют, да и вообще, они находятся в центре всеобщего внимания. Именно по этой причине они так любят лечиться и с большим неудовольствием выходят из этого состояния.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы не только любят, но и умеют лечиться. Они с удовольствием ходят по врачам, собирают все их рекомендации, искренне гордятся тем, что их показатели соответствуют тому или иному недугу, а затем составляют четкий план приема назначенных лекарств и четко ему следуют. Стоит человеку, который за ними ухаживает, хоть на несколько минут просрочить эту процедуру, как они устраивают грандиозный скандал и успокаиваются только тогда, когда получают таблетки в полном объеме.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, будучи главными романтиками Зодиака, используют любую болезнь для того, чтобы сыграть роль героини в последнем акте "Дамы с камелиями". Тем не менее ранний уход из жизни в их планы никак не входит, поэтому, демонстрируя крайнюю степень слабости и беззащитности, они не забывают усердно лечиться, потому и довольно быстро выздоравливают, благодаря чему Маргарита Готье в их блистательном исполнении, переболев, снова выходит в свет.

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