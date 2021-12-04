Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.
В Україні станом на ранок 4 грудня зафіксовано нових підтверджених випадків 13 206 коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 436 людей, ще 22 765 осіб одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових хворих 1 196 дітей і 200 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 764 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних випадків – 88 002.
Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 1588/18946
- Вінницька – 530/5853
- Волинська – 561/4993
- Дніпропетровська – 770/9922
- Донецька – 816/6170
- Житомирська – 454/3972
- Закарпатська – 301/2847
- Запорізька – 499/5847
- Івано-Франківська – 331/5136
- Київська – 661/8675
- Кіровоградська – 187/3361
- Луганська – 177/2458
- Львівська – 739/10656
- Миколаївська – 446/2937
- Одеська – 848/6564
- Полтавська – 924/4287
- Рівненська – 489/3612
- Сумська – 295/4276
- Тернопільська – 249/2942
- Харківська – 408/8136
- Херсонська – 107/2341
- Хмельницька – 493/4327
- Черкаська – 730/5598
- Чернівецька – 207/2428
- Чернігівська – 386/4282
Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 3 грудня, було зафіксовано 13 777 нових випадків COVID-19. Померло 509 людей. Одужало 22 893 пацієнти.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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