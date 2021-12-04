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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

Associated Press

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 4 грудня зафіксовано нових підтверджених випадків 13 206 коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 436 людей, ще 22 765 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 1 196 дітей і 200 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 764 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних випадків – 88 002. 

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Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062  людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза): 

  • м. Київ – 1588/18946
  • Вінницька – 530/5853
  • Волинська – 561/4993
  • Дніпропетровська – 770/9922
  • Донецька – 816/6170
  • Житомирська – 454/3972
  • Закарпатська – 301/2847
  • Запорізька – 499/5847
  • Івано-Франківська – 331/5136
  • Київська – 661/8675
  • Кіровоградська – 187/3361
  • Луганська – 177/2458
  • Львівська – 739/10656
  • Миколаївська – 446/2937
  • Одеська – 848/6564
  • Полтавська – 924/4287
  • Рівненська – 489/3612
  • Сумська – 295/4276
  • Тернопільська – 249/2942
  • Харківська – 408/8136
  • Херсонська – 107/2341
  • Хмельницька – 493/4327
  • Черкаська – 730/5598
  • Чернівецька – 207/2428
  • Чернігівська – 386/4282

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 3 грудня, було зафіксовано 13 777 нових випадків COVID-19. Померло 509 людей. Одужало 22 893 пацієнти.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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