Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 4 грудня зафіксовано нових підтверджених випадків 13 206 коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 436 людей, ще 22 765 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 1 196 дітей і 200 - медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 764 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 490 855 осіб; одужало – 3 041 385 осіб; летальних випадків – 88 002.

Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині

Крім того, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1588/18946

Вінницька – 530/5853

Волинська – 561/4993

Дніпропетровська – 770/9922

Донецька – 816/6170

Житомирська – 454/3972

Закарпатська – 301/2847

Запорізька – 499/5847

Івано-Франківська – 331/5136

Київська – 661/8675

Кіровоградська – 187/3361

Луганська – 177/2458

Львівська – 739/10656

Миколаївська – 446/2937

Одеська – 848/6564

Полтавська – 924/4287

Рівненська – 489/3612

Сумська – 295/4276

Тернопільська – 249/2942

Харківська – 408/8136

Херсонська – 107/2341

Хмельницька – 493/4327

Черкаська – 730/5598

Чернівецька – 207/2428

Чернігівська – 386/4282

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 3 грудня, було зафіксовано 13 777 нових випадків COVID-19. Померло 509 людей. Одужало 22 893 пацієнти.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.