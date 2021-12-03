Бустерне COVID-щеплення: Ляшко пояснив, коли в Україні почнуть вакцинувати втретє

Бустерне COVID-щеплення: Ляшко пояснив, коли в Україні почнуть вакцинувати втретє

Спершу рішення про бустерні щеплення повинні затвердити офіційно у Євросоюзі.

Бустерне щеплення Україна готова запровадити за прикладом Європи, щойно в ЄС буде ухвалено таке рішення. Вводити третю дозу можуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 3 грудня.

"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - сказав голова МОЗ.

За його словами, в Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після першого курсу вакцинації проти коронавірусу.

"Якщо ухвалять пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - заявив Ляшко.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, яку вакцину вводитимуть українцям під час додаткового COVID-щеплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що українцям дозволять робити третє COVID-щеплення у січні-лютому 2022 року.