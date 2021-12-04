Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 13 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 4 декабря зафиксировано новых подтвержденных случаев 13 206 коронавирусов. В течение суток от COVID-19 умерло 436 человек, еще 22 765 человек выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных 1 196 детей и 200 – медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 764 человека.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 490 855 человек; поправилось – 3 041 385 человек; летальных исходов – 88 002.
Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиологии
Кроме того, с начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
- г. Киев – 1588/18946
- Винницкая – 530/5853
- Волынская – 561/4993
- Днепропетровская – 770/9922
- Донецкая – 816/6170
- Житомирская – 454/3972
- Закарпатская – 301/2847
- Запорожская – 499/5847
- Ивано-Франковская – 331/5136
- Киевская – 661/8675
- Кировоградская – 187/3361
- Луганская – 177/2458
- Львовская – 739/10656
- Николаевская – 446/2937
- Одесская – 848/6564
- Полтавская – 924/4287
- Ровенская – 489/3612
- Сумская – 295/4276
- Тернопольская – 249/2942
- Харьковская – 408/8136
- Херсонская – 107/2341
- Хмельницкая – 493/4327
- Черкасская – 730/5598
- Черновицкая – 207/2428
- Черниговская – 386/4282
Заметим, что в Украине по состоянию на утро 3 декабря было зафиксировано 13 777 новых случаев COVID-19. Умерло 509 человек. Выздоровели 22 893 пациента.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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