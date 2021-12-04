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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 декабря

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 декабря

Associated Press

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 13 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 4 декабря зафиксировано новых подтвержденных случаев 13 206 коронавирусов. В течение суток от COVID-19 умерло 436 человек, еще 22 765 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 1 196 детей и 200 – медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 764 человека.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 490 855 человек; поправилось – 3 041 385 человек; летальных исходов – 88 002.

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Кроме того, с начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

  • г. Киев – 1588/18946
  • Винницкая – 530/5853
  • Волынская – 561/4993
  • Днепропетровская – 770/9922
  • Донецкая – 816/6170
  • Житомирская – 454/3972
  • Закарпатская – 301/2847
  • Запорожская – 499/5847
  • Ивано-Франковская – 331/5136
  • Киевская – 661/8675
  • Кировоградская – 187/3361
  • Луганская – 177/2458
  • Львовская – 739/10656
  • Николаевская – 446/2937
  • Одесская – 848/6564
  • Полтавская – 924/4287
  • Ровенская – 489/3612
  • Сумская – 295/4276
  • Тернопольская – 249/2942
  • Харьковская – 408/8136
  • Херсонская – 107/2341
  • Хмельницкая – 493/4327
  • Черкасская – 730/5598
  • Черновицкая – 207/2428
  • Черниговская – 386/4282

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 3 декабря было зафиксировано 13 777 новых случаев COVID-19. Умерло 509 человек. Выздоровели 22 893 пациента.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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