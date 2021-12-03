Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делиться планами с окружающими

Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делиться планами с окружающими

День, когда, несмотря на выходной, можно – и нужно – приступать к реализации нового проекта.

Если нет условий для активных действий, необходимо хотя бы заняться планированием – оно окажется удачным. Чем активнее и плодотворнее пройдет первый этап работы, тем быстрее и успешнее удастся ее завершить. Единственное условие, которое важно соблюсти: не стоит делиться своими планами с окружающими – со словами может уйти энергия, необходимая для осуществления планов.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 декабря для Овнов

Причиной ссоры с любимым человеком может стать досадная мелочь, о которой спустя пару дней никто уже и не вспомнит. Чтобы подобного не произошло, стоит проявлять снисходительность друг к другу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 декабря для Тельцов

День заложит основу событий на целый месяц, поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы он прошел продуктивно и обязательно с хорошим настроением.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 декабря для Близнецов

Лень и апатию, которые будут одолевать в первой половине дня, после обеда удастся героически преодолеть, переделав массу запланированных – и незапланированных! – бытовых и домашних дел.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 декабря для Раков

Ни в коем случае нельзя отступать от намеченных ранее целей. Даже один шаг назад может поставить под вопрос все, что было достигнуто до этих пор – порой ценой серьезных усилий.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 декабря для Львов

Любые деловые переговоры, благо, сегодня выходной, рекомендуется проводить в максимально неформальной обстановке – обсуждение любых, даже самых сложных, вопросов в таком режиме пойдет легче.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 декабря для Дев

Хороший день для поиска новой работы – в интернете можно найти сразу несколько выгодных предложений. Удачным будет и общение с новыми знакомыми – удастся произвести хорошее впечатление.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 декабря для Весов

Новые идеи, которые придут в голову в этот день, необходимо тщательно зафиксировать – в самое ближайшее время сложатся максимально благоприятные условия для их осуществления.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 декабря для Скорпионов

Не стоит отказывать тем, кто попросит что-нибудь одолжить – деньги или вещи: скорее всего, человек действительно будет в них нуждаться, а вот самим в это время лучше ничего не занимать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 декабря для Стрельцов

Энергию этого дня желательно направлять в мирное русло – например, на домашние хлопоты, в противном случае она будет искать "выход" и найдет его в ссорах и конфликтах с окружающими людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 декабря для Козерогов

Встреча с человеком из прошлого – возможно, бывшим возлюбленным – не оправдает надежд, которые на нее возлагались – скорее всего, некогда существовавшие романтические отношения возродить не удастся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 декабря для Водолеев

Не стоит брать работу на дом – все равно производительность труда будет довольно низкой. Лучше провести субботнее время с удовольствием – встретиться с друзьями или пройтись по магазинам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 декабря для Рыб

Хорошее время для того, чтобы признать свои ошибки и извиниться перед людьми, которых обидели, даже если это было сделано намеренно: они доброжелательно отнесутся к идее примирения.

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