Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, есть раненый боец

Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, есть раненый боец

Оккупанты стреляют из тяжелого вооружения.

За сутки на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Оккупанты открывали огонь вблизи Красногоровки, Крымского, Станицы Луганской, Зайцевого, Попасной", — рассказали в штабе.

Кроме того, боевики вели огонь из противотанковой пушки МТ-12, минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП-1 и стрелкового оружия.

По данным штаба, с начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Новости с фронта: двое военных и один гражданский получили ранения на Донбассе

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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