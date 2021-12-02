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Ситуация на Донбассе: убитый военный и раненый гражданский

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Ситуация на Донбассе: убитый военный и раненый гражданский

pressjfo.news

Боевики били из гранатометов и минометов.

На Донбассе около полуночи вражеский снайпер убил нашего бойца. Случилось это на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в ТСН. Ранок  2 декабря.

А к вечеру окрестности Марьинки русские наемники дистанционно миновали боевыми минами ПОМ-2. От разрыва одной из них осколочные ранения получил местный житель.

По Авдеевке оккупационные войска открывали огонь из гранатометов. Под минометным огнем оказались Шумы.

Новости с фронта: около полуночи вражеский снайпер попал в украинского военного

Новости с фронта: около полуночи вражеский снайпер попал в украинского военного

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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