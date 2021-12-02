Ситуация на Донбассе: убитый военный и раненый гражданский

Боевики били из гранатометов и минометов.
На Донбассе около полуночи вражеский снайпер убил нашего бойца. Случилось это на Мариупольском направлении.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 декабря.
А к вечеру окрестности Марьинки русские наемники дистанционно миновали боевыми минами ПОМ-2. От разрыва одной из них осколочные ранения получил местный житель.
По Авдеевке оккупационные войска открывали огонь из гранатометов. Под минометным огнем оказались Шумы.
Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.
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