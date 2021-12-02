Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 13 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировано 13 531 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 525 человек, 23 535 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 003 человека, а 210 869 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 463 872 человека;
- поправилось – 2 995 727 человек;
- летальных исходов – 87 057;
- проведено ПЦР-тестов – 15 962 709.
С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведено 24 958 629 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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