Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 13 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировано 13 531 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 525 человек, 23 535 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 003 человека, а 210 869 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 463 872 человека;

поправилось – 2 995 727 человек;

летальных исходов – 87 057;

проведено ПЦР-тестов – 15 962 709.

С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведено 24 958 629 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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