Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.
В Україні станом на ранок 2 грудня зафіксовано 13 531 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 525 людей, 23 535 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 003 особи, а 210 869 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 463 872 особи;
- одужало – 2 995 727 осіб;
- летальних випадків – 87 057;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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