10-місячна Юліанка потребує термінової допомоги

Дитина зараз проходить випробування, до яких її організм не був готовим.

До редакції ТСН.ua звернулись батьки ще зовсім маленької Юліанки Данилишин, яка від 6-місячного віку мусить боротись із важкою онкологією.

«4 місяці тому ми дізнались про те, що у нашої донечки вроджена гостра лімфобластна лейкемія. Захворювання розпочалось раптово, з підвищення температури тіла, яка не знімалась жарознижувальними препаратами. Через це звернулись за медичною допомогою. Була проведена низка клініко-лабораторних обстежень та виставлено діагноз: вроджений гострий лімфобластний лейкоз», - розповідає мама дитини.

Тоді до боротьби за життя дитини долучились в клініці “Охматдит” у Києві, і крихітка понад 3 місяці отримувала курси виснажливої хіміотерапії.

«Нам дали надію на те, що ми зможемо побороти хворобу, але результати останніх аналізів невтішні - агресивна форма гострої лімфобластноі лейкемії з надраннім рецидивом в кістковий мозок та ЦНС», - з відчаєм розповідає мама дівчинки.

Лікарі призначили новий протокол лікування, але мама, отримавши консультацію у закордонних лікарів, боїться, що він не спрацює. Тож готова вести дитину на лікування на основі інноваційних моноклональних антитіл, щоб досягнути другої ремісії і встигнути провести алогенну трансплантацію стовбурових клітин.

Друзі, якщо кожен з вас сьогодні перекаже хоча б 20 гривень на рахунок Юліанки, у неї є шанс отримати щасливе майбутнє.... Опубліковано Врятуйте життя маленькій Юліанці. Допомога Неділя, 21 листопада 2021 р.

«На наші запити відгукнулась клініка в Італії, вони готові взятись за лікування. Умова клініки - оплата повинна бути здійснена до поїздки пацієнта. Сума необхідна для виїзду - 217 тис євро, без урахування донора та лікування, яке поки не можуть прорахувати. Ми не можемо здатись та опустити руки, адже Юліанка для нас справжнє світло в житті. Звертаємось до усіх небайдужих: підтримайте нашу донечку та подаруйте їй шанс на щасливе майбутнє, адже найгірше - коли хворіють дітки», - каже мама Юліанки.

Сума здається занадто великою, але завдяки допомоги багатьом небайдужим людей сума, яку вже вдалося зібрати, наближається до половини із потрібної. Тому зібрати решту теж можливо, але потрібно, щоб долучилось ще більше людей, які пожертвують хоча б невеликі гроші.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

Рахунок для переказу в гривнях:

PrivatBank

5457082226676075 Данилишин Ірина (мама Юліанки)

Рахунок для переказу в доларах (США):

PrivatBank

IBAN: UA093052990000026207907656148 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок для переказу в євро:

PrivatBank

IBAN: UA303052990000026207907656449 DANYLYSHYN IRYNA

Рахунок батька дівчинки для переказу в гривнях:

ПриватБанк

4149 4393 1656 9916

Отримувач платежу ДАНИЛИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ

Картка батька дівчинки для переказу в доларах США

Отримувач платежу ДАНИЛИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ

IBAN: UA073052990000026201893978806