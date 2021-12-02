Потепління та опади: прогноз погоди в Україні на четвер, 2 грудня

Потепління та опади: прогноз погоди в Україні на четвер, 2 грудня

Синоптики прогнозують, що сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 2 грудня, у більшості регіонів України очікується мокрий сніг, у Карпатах можлива хуртовина. Водночас вдень у четвер підвищиться температура повітря і стане тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості західних, північних та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг з переходом в дощ, на решті території без опадів. Вночі на дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°, у північно-східній частині 1-6°. В Карпатах сніг та мокрий сніг, хуртовина, місцями пориви вітру 20-25 м/с, температура протягом доби 0-5° морозу.

У Києві 2 грудня вночі очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: