Рада 2 декабря попытается принять госбюджет на 2022 год

Среднегодовой курс в смете заложен на уровне 28,5 гривен за доллар.

Государственный бюджет на следующий год сегодня, 2 декабря, попытается принять Верховная Рада.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что накануне Кабмин одобрил проект документа и передал его парламенту для второго чтения. Более чем на 50 миллиардов увеличены доходы казны — за счет налога на прибыль и рентной платы за пользование недрами. Соответственно, предлагают увеличить и расходы государства, в частности, на инфраструктуру, местное самоуправление, зарплаты медицинских работников.

По прогнозам правительства, инфляция в следующем году составит чуть больше 6%, среднегодовой курс заложен на уровне 28,5 гривен за доллар. Предварительно известно, что бюджет готовы поддержать "Слуги народа", группы "Доверие" и "За будущее".

Напомним, 2 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2022 год. 29 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко подчеркнул, что парламент окончательно должен принять госбюджет на следующий год до 17 декабря, поскольку депутатам не захочется перед Новым годом возвращаться в сессионный зал.