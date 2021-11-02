Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении

Рада проголосовала за госбюджет-2022 в первом чтении

За проект бюджета на 2022 год проголосовало 273 нардепа.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Как сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, парламент дал Кабмину ряд поручений. В частности, правительство должно подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Кроме того, Рада поручила Кабинету министров рассмотреть вопрос о:

Установлении новых размеров пособия при рождении ребенка (50 тыс. грн – на первого ребенка, 100 тыс. грн – на второго ребенка, 150 тыс. грн – на третьего и каждого последующего ребенка).

Повышении в 2022 году государственных социальных стандартов, в первую очередь, прожиточного минимума и минимальной заработной платы, исходя из финансовых возможностей государства и прогнозного роста экономики.

Увеличении на 2022 год доли налога на доходы физических лиц, зачисляемой в бюджеты местного самоуправления.

Также Кабмину поручили выделить средства:

1 млрд на меры по борьбе с COVID-19 в школах.

1 млрд на программу "Питьевая вода Украины".

4 млрд грн на реализацию государственных инвестиционных проектов.

2 млрд грн на развитие аэропортов.

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