Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні

За проєкт бюджету на 2022 рік проголосувало 273 нардепи.

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Як повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, парламент дав Кабміну низку доручень. Зокрема, уряд має підготувати держбюджет до другого читання у двотижневий строк.

Крім того Рада доручила Кабінетові міністрів розглянути питання щодо:

Встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини (50 тис. грн – на першу дитину, 100 тис. грн – на другу дитину, 150 тис. грн – на третю і кожну наступну дитину).

Підвищення у 2022 році державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, виходячи з фінансових можливостей держави та прогнозного зростання економіки.

Збільшення на 2022 рік частки податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

Також Кабміну доручили виділити кошти:

1 млрд на заходи з боротьби з COVID-19 в школах.

1 млрд на програму "Питна вода України".

4 млрд грн на реалізацію державних інвестиційних проєктів.

2 млрд грн на розвиток аеропортів.

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