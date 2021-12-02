Ситуація на Донбасі: вбитий військовий і поранений цивільний

Бойовики гатили з гранатометів та мінометів.
На Донбасі близько півночі ворожий снайпер вбив нашого бійця. Сталося це на Маріупольському напрямку.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 грудня.
А надвечір околиці Мар'їнки російські найманці дистанційно мінували бойовими мінами ПОМ-2. Від розриву однієї з них осколкові поранення зазнав місцевий житель.
По Авдіївці окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів. Під мінометним вогнем опинилися Шуми.
Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.
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