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Ситуація на Донбасі: вбитий військовий і поранений цивільний

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Ситуація на Донбасі: вбитий військовий і поранений цивільний

pressjfo.news

Бойовики гатили з гранатометів та мінометів.

На Донбасі близько півночі ворожий снайпер вбив нашого бійця. Сталося це на Маріупольському напрямку. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 грудня.

А надвечір околиці Мар'їнки російські найманці дистанційно мінували бойовими мінами ПОМ-2. Від розриву однієї з них осколкові поранення зазнав місцевий житель. 

По Авдіївці окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів. Під мінометним вогнем опинилися Шуми.

Новини з фронту: близько півночі ворожий снайпер поцілив в українського військового

Новини з фронту: близько півночі ворожий снайпер поцілив в українського військового

Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.

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