Лукашенко вигадав привід для перетягування військ до кордону з Україною

Лукашенко вигадав привід для перетягування військ до кордону з Україною

Лукашенко звинуватив українську владу у, мовляв, перебуванні під "зовнішнім керуванням".

Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною треба "надійно захистити".

Про це він заявив сьогодні у Лунинецькому районі на нараді зі зміцнення військової безпеки Білорусі, пише БЕЛТА.

Так, Лукашенко назвав дії влади України "непередбачуваними" та "неадекватними", звинувативши її у, мовляв, перебуванні під "зовнішнім керуванням".

"Сьогодні ми зібралися тут, у тихому, спокійному куточку нашої Білорусі, щоб обговорити питання безпеки нашої держави... З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні, її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під "зовнішнім керуванням", поводиться часом непередбачувано і неадекватно, тому на цей випадок - непередбачуваності, неадекватності - і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися", - сказав Лукашенко.

Він уточнив, що вказав на те, що майже 1500 км південного кордону Білорусі та України – це чимала протяжність.

"Чого б нам не вартувало, нам треба не просто бачити, що відбуватиметься і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявляв, що не вважає, що РФ "збирається нападати на Україну".

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