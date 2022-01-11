На Закарпатье уже 10 дней разыскивают загадочно исчезнувшую девушку: фото

Связь с жительницей Ужгорода исчезла 1 января, она оставила дома без присмотра собаку и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэла – ответственная девушка.

На Закарпатье уже 10 дней разыскивают жительницу Ужгорода Габриэлу Яцкович. Знакомые девушки заявили о ее таинственном исчезновении в полицию.

Как пишет Zakarpattya24, связь с девушкой исчезла 1 января, в соцсетях коллеги Габриэлы отмечают, что она не вышла на работу и это впервые, чтобы она так долго не выходит на связь. Говорят, девушка – ответственная, но об отпуске никого не предупредила.

5 января появилась информация, что Габриэла находится на отдыхе в Египте. Об этом девушка якобы сама сообщила своей знакомой, сбросив в "Вайбер" фото. Но на изображениях девушки нет. Более того, пользователи в местных группах пишут, что проверили фотографии в поисковике и они датированы 2019 годом.

По словам одной из знакомых пропавшей, ответы от Габриэлы у "Вайбере" не похожи на ее. Девушка всегда отвечала не кратко и со смайлами.

Известно, что пропавшая девушка проживала одна. Дома у нее осталась собака, которую никто не ходил кормить первые дни.

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