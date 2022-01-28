У Гамбурзі посеред ночі невідомі пошкодили будівлю генконсульства України

На щастя, постраждалих немає.
Невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Інцидент трапився у ніч на 28 січня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
У відомстві повідомляють, що про інцидент повідомили вранці співробітники консульства, які виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був завданий удар.
На щастя, постраждалих немає, проникнення всередину дипвідомства не відбулося.
Зазначається, Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Дипломатичне представництво продовжує працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, поліція затримала провокатора, який кинув "коктейль Молотова" в генконсульство Росії у Львові.
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