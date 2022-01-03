В Україні водій втопив "Ниву" під час проїзду переправи: відео

В Україні водій втопив "Ниву" під час проїзду переправи: відео

Рятувальники витягували автомобіль впродовж 40 хвилин.

У селі Глиниці Чернівецького району в неділю, 2 січня , водій втопив "Ниву".

Як повідомляє Zaxid.net, інцидент трапився, коли водій із родиною намагався подолати затоплену переправу через річку "Прут".

Про підтоплення тимчасової переправи стало відомо зранку того ж дня, а тому водій "Ниви" не встиг зреагувати й автомобіль опинився під водою. Про затоплений автомобіль стало відомо з відеотрансляції чернівецького активіста Віталія Яремчука.

За попередньою інформацією, на момент інциденту в автомобілі був водій, його дружина та донька, однак вони встигли вийти з салону й не постраждали. Витягали автомобіль рятувальники упродовж 40 хвилин, наразі в пресслужбі ДСНС не коментують ситуацію з підтопленням.

Додамо, що затоплена переправа сполучає села Дубівці та Глиниці. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб дістатися у Вижницю з Чернівців. У Службі автодоріг Чернівецької області наголосили, що переправа є технологічною — її побудували на період ремонту для будівельної техніки, решті транспорту там курсувати заборонено.

Раніше розповідалося про те, що поліція охорони Харківщини збирається поповнити автопарк новими LADA Niva.