На Одесчине в колодце утонули два работника котельной

В колодце с очистными водами утонули два работника котельной.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В Беляевке Одесской области 5 сентября в колодце во время проведения работ утонули двое работников котельной.

Еще двоим их коллегам, достававшим погибших, понадобилась медицинская помощь.

Предварительная причина смерти мужчин – асфиксия из-за утопления. Двоим другим пострадавшим была оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован.

"По этому факту полиция начала производство за нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, в полиции рассказали подробности задержания полуголого мужчины в Ирпене, кричавшего "Россия, забери меня" посреди улицы.

Читайте также: