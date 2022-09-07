Андрей Бедняков об обстановке в родном Мариуполе: "Там все очень плохо, это гетто"

Андрей Бедняков признается, что ему очень тяжело говорить о родном Мариуполе, иногда ведущий даже не может сдержать слез.

Так, в интервью Рамине Эсхакзай Бедняков рассказал, что люди в Мариуполе живут крайне тяжело:

"Там все очень плохо. Хотя они там и говорят, что начинают что-то строить, но это гетто такое. Когда ничего там нет, воды нет, света нормального нет, еды нет, работы нет. Ты приходишь куда-то, хочешь записаться, тебе нужно пройти 10 кругов этого ада. Каждому заплати. Когда эти люди, там, из Донецка, откуда кураторы присылали из России, каждому надо, каждому… Хочешь быстрее уехать, пожалуйста, хочешь, если тебе нужно пойти на работу, пожалуйста – за все надо платить. Цены космос", — прокомментировал ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Фото: instagram.com/biedniakov

Также Бедняков признался, что был ошеломлен цифрой погибших в результате обстрелов оккупантами – по официальным данным погибли 87 тысяч мариупольцев:

"Туда же никого не пускали и они сознательно это делали. Мне говорили, что даже ездили эти крематории, где людей сжигали. Я просто знаю по себе, моя умершая мама, - ее в этом списке нет. Поэтому вот вам как реагировать на такие списки. Может быть еще больше и таких людей много. Там же было много сел рядом с Мариуполем. Когда я увидел эти 87 тысяч, я просто охренел. Это очень много", — сказал Андрей.

Вместе с тем, Бедняков рассказал, что очень радуется тому, что успел из Мариуполя забрать сестру и у него в городе среди очень близких никого не осталось. Также ведущий поделился, что оккупанты разрушили квартиру, в которой он провел свое детство:

Фото: instagram.com/biedniakov

"Квартира одна уничтожена полностью, дом разрушен. Он упал. Это даже первые дни мне звонил одноклассник, говорил, что уже на пятый день его не было, того дома, где я вырос. Школы нет моей, куда я ходил. Есть одна квартира еще, я не знаю, что там происходит", – поделился Бедняков.

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал "подарки" школьникам в Мариуполе от оккупационных властей. Оказалось, что ко Дню знаний дети получили от пророссийской администрации дневники с гербом страны-агрессора, вражеским триколором и надписью "Россия".

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