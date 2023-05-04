Арестович рассказал, кто и зачем атаковал Кремль беспилотниками

Атака беспилотников по Кремлю является российской провокацией.

Об этом заявил военно-политический эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

Арестович объяснил, что Украине невыгодно совершать подобную атаку с эскалацией такого рода.

"Нам нужна системная поддержка контрнаступления. В первую очередь, политическая и военная", – подчеркнул эксперт.

По словам Арестовича, Запад не хочет эскалации войны в Украине не из-за страха, а потому что все здоровые, нормальные люди не хотят большой войны. В случае реализации подобного сценария вся территория Украины превратится в поле боевых действий, а масштабы разрушений будут в несколько раз больше.

"Мы не заинтересованы. Поэтому и Офис президента четко заявил, что это не Украина. И это вне обычных шуток, что "это не мы" с подмигиванием. Это точно не мы. Главная цель этого было поднятие политических ставок накануне контрнаступления, чтобы шугануть Запад, повлиять на общественное мнение, на возможные решения", — отметил эксперт.

Алексей Арестович добавил, что Россия хочет таким образом ослабить хотя бы немного военную поддержку Украины и, возможно, объяснить отмену парада на Красной площади в Москве.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

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