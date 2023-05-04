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Арестович рассказал, кто и зачем атаковал Кремль беспилотниками

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Арестович рассказал, кто и зачем атаковал Кремль беспилотниками

По словам Алексея Арестовича, это точно не мы запустили БПЛА, поскольку для Украины это невыгодная эскалация войны

Россия хочет таким образом ослабить хотя бы немного военную поддержку Украины.

Атака беспилотников по Кремлю является российской провокацией.

Об этом заявил военно-политический эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

Арестович объяснил, что Украине невыгодно совершать подобную атаку с эскалацией такого рода.

"Нам нужна системная поддержка контрнаступления. В первую очередь, политическая и военная", – подчеркнул эксперт.

По словам Арестовича, Запад не хочет эскалации войны в Украине не из-за страха, а потому что все здоровые, нормальные люди не хотят большой войны. В случае реализации подобного сценария вся территория Украины превратится в поле боевых действий, а масштабы разрушений будут в несколько раз больше.

"Мы не заинтересованы. Поэтому и Офис президента четко заявил, что это не Украина. И это вне обычных шуток, что "это не мы" с подмигиванием. Это точно не мы. Главная цель этого было поднятие политических ставок накануне контрнаступления, чтобы шугануть Запад, повлиять на общественное мнение, на возможные решения", — отметил эксперт.

Алексей Арестович добавил, что Россия хочет таким образом ослабить хотя бы немного военную поддержку Украины и, возможно, объяснить отмену парада на Красной площади в Москве.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

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Дата публикации
Просмотры
2615
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