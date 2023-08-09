В Україні триває процес декомунізації: що ще планують реалізувати

Безумовно, здійснення масштабних планів потребує і часу, і коштів.

Так, Національний музей історії України у Другій світовій війні після заміни символіки на скульптурі планує трансформації Меморіального комплексу.

Про це повідомив йдеться на сторінці Музею у фейсбуці.

Попереду серйозна робота

Як зауважують представники, демонтаж радянської символіки – це лише один, хоч і надзвичайно важливий етап трансформації та переозначення всього Музею. Іншими словам, його візуальна частина.

"У планах – зміна назв установи та скульптури. Також буде оновлена структура Музею, відкриті нові експозиційні площі. З грандіозних планів – прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги", – повідомили у пресслужбі.

Музей постійно оновлюється. Плідна робота співробітників вже принесла видимі результати.

"Знайшлися люди, які також захотіли долучитися до реконструкції Меморіального комплексу, за що ми їм дуже вдячні. Сподіваємося, що діяльність Музею зацікавить широке коло меценатів і всі наші плани будуть втілюватися швидше", – резюмували у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Зауважимо, у Києві з "Батьківщини-Матері" демонтували герб СРСР. Замість нього на її щиті буде герб Володимира Великого та сучасної Незалежної України – Тризуб.

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