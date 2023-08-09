В Украине продолжается процесс декоммунизации: что еще планируют реализовать

Безусловно, осуществление масштабных планов требует и времени и средств.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне после замены символики на скульптуре планирует трансформации Мемориального комплекса.

Об этом сообщила на странице Музея в фейсбуке.

Впереди серьезная работа

Как отмечают представители, демонтаж советской символики – это лишь один, хотя и очень важный этап трансформации и переопределения всего Музея. Другими словами, его визуальная часть.

"В планах – изменение названий учреждения и скульптуры. Также будет обновлена структура Музея, открыты новые экспозиционные площади. Из грандиозных планов – убрать все символы, которые транслируют имперские нарративы и превратить комплекс в музей украинской памяти и победы", – сообщили в пресс-службе.

Музей постоянно обновляется. Плодотворная работа сотрудников уже принесла видимые результаты.

"Нашлись люди, которые также захотели приобщиться к реконструкции Мемориального комплекса, за что мы им очень благодарны. Надеемся, что деятельность Музея заинтересует широкий круг меценатов и все наши планы будут воплощаться быстрее", – резюмировали в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Отметим, в Киеве с "Батькивщины-Матери" демонтировали герб СССР. Вместо него на ее щите будет герб Владимира Великого и современной Независимой Украины – Тризуб.

Читайте также: