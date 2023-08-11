Як дізнатися про нарахування та розмір субсидії у два кліки: інструкція

Щоб дізнатися, чи призначена субсидія, не потрібно телефонувати в Пенсійний фонд України, зробити це можна онлайн.

Як перевірити, чи нарахована субсидія та в якому розмірі

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

На порталі від Мінсоцполітики можна онлайн перевірити нарахування субсидії, її розмір на опалювальний та неопалювальний сезони. Для цього потрібно лише знати поштову адресу одержувача.

Дізнатися, чи нарахована субсидія та якого розміру можна на порталі Мінсоцполітики. Для цього потрібно:

Зайти на портал subsidii.ioc.gov.ua.

Ввести особисті дані – область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН не потрібно.

область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН Підтвердити, що ви не робот, і натиснути кнопку "Шукати".

З'явиться вікно з відповідною інформацією щодо нарахування субсидії за конкретною адресою, на який період, у якому розмірі тощо.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується на неопалювальний сезон – від 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон – від 1 жовтня до 30 квітня.

Отримати субсидію можуть:

Одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Неповнолітні, які залишилися без батьківської опіки, за заявою опікуна.

Сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу, зараз це 15% сукупного місячного доходу.

Особи, які належать до складу домогосподарства і перебувають за кордоном у період дії воєнного стану.

Особи, що мають у власності декілька житлових приміщень або будинків, право власності на які набуто шляхом успадкування.

Особи, що мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася в період дії воєнного стану.

Також внутрішньо переміщенні особи, подавши необхідні документи.

Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку. Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.

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