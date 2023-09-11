Курс долара на 2024 рік: прогнози бізнесу та Мінфіну

Середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,1 грн за долар.

В Україні курс долара 2024 року може зрости. Національний банк поступово зніматиме діючі на валютному ринку обмеження і це може призвести до помірного зростання вартості долару.

Так, керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Про це свідчать дані опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Крім того, понад половина опитаних компаній, а саме 58%, прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу 2024 року.

Мінфін України передбачає на 2024 рік курс 41,4 грн за долар

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/$1.

"Нас турбує зміцнення гривні... На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - цитує "Інтерфакс-Україна" Марченка.

Міністр пояснив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

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