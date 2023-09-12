Умерла собака, которая пострадала от российского обстрела в Сумах

Животному было 10 лет. При обстреле получило серьезные травмы.

Во вторник, 12 сентября, умерла собака, которая пострадала от обстрела в Сумах 8 сентября. Животное получило серьезные травмы.

Об этом сообщила организация защиты и спасения животных в Украине UAnimals.

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Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Ориентировочный возраст животного — 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела.

"Нам очень жаль, что не удалось спасти жизнь. UAnimals сочувствует владельцу собаки и всем, кто потерял животных в результате российской агрессии", — написала зоозащитная организация.

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. Повреждены более 20 домов. Пострадали три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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