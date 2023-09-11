Найвищому собаці у світі Зевсу ампутували передню лапу

Найвищому з нині живих собак-самців Зевсу ампутували передню лапу через рак кістки.

Про це пише nypost.com.

За словами власників, німецькому догу, який минулого року встановив світовий рекорд Гіннеса, операція врятувала життя. Ветеринари зазначили, що якби цього не зробили, він прожив би лише 3 місяці.

Бріттані Девіс поділилася, що пес, зріст якого 1,046 метра, одужує після успішної операції.

"Лікар сказав, що краще і бути не могло. Він так добре впорався! Він отямився від наркозу і приймає купу знеболювальних. У нього все гаразд, і всі його вже люблять! Після операції на пацієнтів одягали футболки, але для Зевса у них не було такої великої. Тому його онкологиня буквально віддала Зевсові свою сорочку", — поділилася вона.

Бріттані Девіс та Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

Зевс з'їдає цілих 12 чашок собачого корму щодня, а також полюбляє яєчню. Його улюблена закуска – кубики льоду, а він настільки високий, що п'є воду лише з кухонної раковини.

Найвищий собака у світі Зевс / Фото: ABC 8

Без передньої лапи він тепер не зможе робити деякі зі своїх улюблених занять — наприклад, блукати околицями або ходити на фермерський ринок, де він є місцевою знаменитістю.

За дивним збігом, колишній найвищий пес в історії був також німецьким догом за окликом Зевс з Мічигану. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, він помер у віці 5 років 2014-го.

Нагадаємо, жінка зробила своєму собаці підтяжку морди. Вона показала фото до і після пластики, а також назвала причину.

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